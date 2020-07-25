Сотрудники МЧС тушат пожар в уральском заповеднике
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Сотрудники МЧС тушат пожар в уральском заповеднике «Денежкин камень», сообщается на сайте регионального отделения ведомства.
«Сегодня дополнительно из городов Верхотурье и Краснотурьинск направлены 20 огнеборцев», — сказали в МЧС.
Всего в тушении задействованы 47 пожарных.
Пожар разыгрался в труднодоступной и безводной местности, из-за чего сотрудникам пришлось проложить магистральную линию длиной 1800 метров. 10 мотопомп перекачивают воду.
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