Сотрудники МЧС тушат пожар в уральском заповеднике

Сотрудники МЧС тушат пожар в уральском заповеднике «Денежкин камень», сообщается на сайте регионального отделения ведомства.

«Сегодня дополнительно из городов Верхотурье и Краснотурьинск направлены 20 огнеборцев», — сказали в МЧС.

Всего в тушении задействованы 47 пожарных.

Пожар разыгрался в труднодоступной и безводной местности, из-за чего сотрудникам пришлось проложить магистральную линию длиной 1800 метров. 10 мотопомп перекачивают воду.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Площадь лесных пожаров в России уменьшилась до 18,5 тысячи га

На Чукотке горит более 3 тысяч гектаров леса

В России за сутки потушено 67 природных пожаров