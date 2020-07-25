В Крыму две тысячи человек ищут трехлетнего мальчика
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В Крыму в селе Строгановке две тысячи человек, в том числе спортсмены конного клуба, кинологи и водолазы, ищут трехлетнего мальчика, пишет ТАСС со ссылкой на представительницу поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».
Зону поисков увеличили в три раза, до 15 километров.
24 июля в полицию обратились родители пропавшего ребенка. Они рассказали, что мальчик исчез с детской площадки возле дома.
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