В Крыму две тысячи человек ищут трехлетнего мальчика

В Крыму в селе Строгановке две тысячи человек, в том числе спортсмены конного клуба, кинологи и водолазы, ищут трехлетнего мальчика, пишет ТАСС со ссылкой на представительницу поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Зону поисков увеличили в три раза, до 15 километров.

24 июля в полицию обратились родители пропавшего ребенка. Они рассказали, что мальчик исчез с детской площадки возле дома.

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