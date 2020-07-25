В Саратове собаки принесли сторожу голову человека

В Саратове собаки принесли человеческую голову сторожу одной из организаций на улице Радищева. Об этом сообщает региональное СУ СК России.

Утром 25 июля сторож, проведя обход, обнаружил, что собаки, охраняющие территорию, принесли похожий на человеческую голову предмет.

Сторож сообщил о случившемся в правоохранительные органы.

«Прибывшие сотрудники СК и полиции провели обследования близлежащей местности и обнаружили неподалеку, за пределами организации, тело мужчины», — говорится в сообщении.

Был проведен осмотр места происшествия. По предварительным данным тело пролежало на открытой местности не менее двух месяцев.

Следователи установили личность погибшего, им оказался 50-летний житель города Волгограда.

На данный момент выясняются все обстоятельства по смене произошедшего. Назначено судебно-медицинское исследование для установления точной причины смерти мужчины. После результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

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