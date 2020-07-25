В Минюсте рассказали, когда ЗАГСы могут не регистрировать имя ребенка
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ЗАГСы могут отказать регистрировать имя ребенка, если оно состоит из аббревиатуры или не соответствует полу новорожденного. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минюста.
«В практике работы ЗАГСов имеют место отказы в государственной регистрации рождения и государственной регистрации перемены имени в случаях, когда такие имена противоречат традициям русской ономастики», — сказали в Минюсте.
Отмечается, что имя не может содержать цифры, числительные, символы (за исключением дефиса), бранные слова, ранги, должности и титулы.
Самые необычные имена, которые получили новорожденные в последнее время, — это Антей, Фея, Рейв, Итальянка, Орлан, Персей, Ной, Новелла, Дивна, Космос.