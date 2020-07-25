В Минюсте рассказали, когда ЗАГСы могут не регистрировать имя ребенка

ЗАГСы могут отказать регистрировать имя ребенка, если оно состоит из аббревиатуры или не соответствует полу новорожденного. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минюста.

«В практике работы ЗАГСов имеют место отказы в государственной регистрации рождения и государственной регистрации перемены имени в случаях, когда такие имена противоречат традициям русской ономастики», — сказали в Минюсте.

Отмечается, что имя не может содержать цифры, числительные, символы (за исключением дефиса), бранные слова, ранги, должности и титулы.

Самые необычные имена, которые получили новорожденные в последнее время, — это Антей, Фея, Рейв, Итальянка, Орлан, Персей, Ной, Новелла, Дивна, Космос.