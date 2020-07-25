В Киргизии объявили 30 июля днем траура по погибшим из-за коронавируса
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Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что в стране 30 июля пройдет день национального траура по гражданам, умершим в результате заражения коронавирусом.
Он напомнил, что 31 июля в стране будет отмечаться Курбан-байрам.
«А 30 июля будет объявлен днем национального траура по всей стране», — рассказал глава Киргизии в эфире «Биринчи радио».
Жээнбеков добавил, что будет издан соответствующий указ.
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