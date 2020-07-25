В Москве кинотеатры откроются 1 августа
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В Москве кинотеатры откроются 1 августа, пишет «Интерфакс».
Отмечается, что в зал будут пускать только 50% зрителей от числа кресел.
«На данный момент с большинством арендодателей мы достигли договоренностей, при этом есть отдельные, с которыми мы в процессе переговоров», — приводятся слова гендиректора Объединенной сети кинотеатров Алексея Васясина.
Кинотеатры закрылись в конце марта. 9 июля мэр столицы Сергей Собянин подписал указ о возобновлении их работы с августа.
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