Новая акция в Хабаровске собрала меньше участников, чем в прошлые выходные

Новая несанкционированная акция в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала собрала в Хабаровске намного меньше участников, чем в прошлые выходные, сообщил в субботу, 25 июля, сайт городской администрации.

Если неделю назад мэрия говорила о 10 тыс. участниках, то число пришедших на акцию 25 июля было оценено в 6,5 тыс. человек.

В эту субботу на площади перед зданием краевого правительства поначалу собрались порядка 3 тыс. человек. Во время шествия к ним присоединились еще 3,5 тыс. человек.

Несанкционированные акции проходят на фоне непростой эпидемиологической ситуации в Хабаровске. Все публичные мероприятия запрещены.