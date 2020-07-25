Угроза «минирования» аэропорта Хабаровска не подтвердилась
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Сообщение о заложенном взрывном устройстве в аэропорту Хабаровска оказалось ложным, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя аэропорта.
Он рассказал, что здание аэропорта было проверено. Взрывное устройство не нашли.
Были задержаны на вылет два рейса в Москву и Екатеринбург, уточнил собеседник агентства, добавив, что аэропорт вернулся к обычной работе.
Ранее сообщалось, что в полицию поступило сообщение о минировании терминала внутренних авиалиний хабаровского аэропорта. В результате из здания были эвакуированы пассажиры и персонал.
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