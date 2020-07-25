В МЧС дали советы по спасению от сильной жары

Специалисты МЧС России рассказали о том, как уберечь себя от перегрева, передает РИА «Новости».

Спасатели напомнили, что тепловой удар развивается стремительно, в связи с чем, при выходе на улицу следует надевать головной убор и легкую одежду.

Специалисты рекомендовали соблюдать питьевой режим, отметив, что неограниченное, беспорядочное питье не только не утоляет жажду, но и перегружает сердце.

В ведомстве также посоветовали избегать тяжелых физических нагрузок и воздержаться от алкоголя в жару.

Тех, кто загорает, спасатели призвали не принимать солнечные ванные на голодный желудок или сразу после еды.