Почти 20 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах
В аэропортах Москвы задержано и отменено почти 20 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписания».
По состоянию на 23.17 мск, в Домодедово отменено четыре рейса. В свою очередь, во Внуково два вылета задержано и три — отменено.
В это же время в Шереметьево задержано три рейса и пять — отменено.
Данные о задержках и отменах рейсов в Жуковском не представлены.
С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров. С 1 августа РФ восстанавливает международное авиасообщение с рядом стран.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа
— Белоруссия пока не получила от России согласие на возобновление авиасообщения