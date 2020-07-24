Почти 20 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах

В аэропортах Москвы задержано и отменено почти 20 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписания».

По состоянию на 23.17 мск, в Домодедово отменено четыре рейса. В свою очередь, во Внуково два вылета задержано и три — отменено.

В это же время в Шереметьево задержано три рейса и пять — отменено.

Данные о задержках и отменах рейсов в Жуковском не представлены.

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров. С 1 августа РФ восстанавливает международное авиасообщение с рядом стран.

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