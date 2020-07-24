Более 180 тысяч человек заразились коронавирусом во Франции с начала пандемии

Число заражений коронавирусом во Франции с начала пандемии превысило 180 тыс, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление минздрава республики.

«За минувшие сутки число инфицированных увеличилось на 1 130. Таким образом, с начала пандемии в стране зафиксировано 180 528 случаев заражения коронавирусом», — заявили в министерстве.

По данным медиков, число подтвержденных случаев инфицирования всего за одну неделю увеличилось во Франции на 27%. Жертвами инфекции стали 30 192 человека.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире число зараженных превысило 15 млн, умерли больше 600 тыс. человек.

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