Вакцина от коронавируса в Москве будет бесплатной

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что вакцина от коронавирусной инфекции будет бесплатной для граждан.

По его словам, прививочная кампания начнется сразу, как только появится сыворотка. При этом сама вакцина будет бесплатной.

«Вся вакцинация будет бесплатной, вся поликлиническая амбулаторная сеть будет на это работать», — сказал мэр в эфире телеканала «Россия 1».

За минувшие сутки число случаев коронавируса в России увеличилось на 5 811. В общей сложности в стране зарегистрированы 800 849 случаев COVID-19. За последние 24 часа в стране после COVID-19 выписаны 8 444 человека. Общее число вылечившихся в России достигло 588 774. При этом число умерших от осложнений, вызванных коронавирусом, увеличилось до 13 046.

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