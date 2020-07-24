В СПЧ оценили идею вернуть графу «национальность» в паспорт

Член Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Александр Брод назвал неактуальным предложение указывать в паспорте национальность, передает РИА «Новости».

По его словам, россияне могут сообщить о своей национальной принадлежности в ходе предстоящей Всероссийской переписи населения.

Брод отметил, что государство сможет выстраивать политику реализации прав и интересов этнических групп страны, опираясь на данный переписи.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил вернуть отметку «национальность» в российские паспорта.

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