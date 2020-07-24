В ООН назвали причину распространения пожаров в Арктике
Клэр Нюллис, официальный представитель Всемирной метеорологической организации (ВМО), являющейся специализированным учреждением ООН, назвала одну из причин распространения пожаров в Арктике, передает ТАСС.
По ее словам, опустошительным арктическим пожарам способствовала продолжительная теплая погода на территории Сибири.
Нюллис пояснила, что температура в Сибири с января по июнь была на 5 градусов выше средних значений, а в июне — на 10.
Она добавила, что столь исключительное тепло не может быть не связано с воздействием человека на климат.
Сильные природные пожары происходят в Арктике уже второй год подряд. Согласно снимкам спутника, огонь бушует менее чем в 8 км от Северного Ледовитого океана
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