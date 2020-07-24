Федерация мигрантов осудила москвича, призвавшего вставать на колени перед мигрантами

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Президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов назвал неприемлемым видеоролик, опубликованный жителем Москвы, в котором он призывает россиян преклонить колени перед мигрантами.

«Мы однозначно считаем это пранком, рассчитанным на хайп. Это абсолютно недопустимо, особенно в период обострения. Мы же понимаем, что сейчас никто таким всерьез заниматься не будет. Мы будем разбирать видео, установим авторство. У нас был похожий случай, когда гражданин Таджикистана пошутил в метро на пике пандемии коронавируса, – и ему дали месяц ареста. Но там просто напугали людей и все. А этот ролик может иметь долгосрочные негативные последствия, поэтому этих людей нужно наказывать более жестко», — сказал Коженков в беседе с «Газетой.Ru».

Со своей стороны президент межрегионального узбекского землячества «Ватандош» Усман Баратов поддержал москвича и предположил, что россияне поддержат акцию.

«Если все действительно так, то я двумя руками за. Этот человек – молодец, я перед ним снимаю шляпу. Среди россиян мало тех, кто так говорит. Я думаю, что где-то половина россиян поддержат эту акцию. Такая акция актуальна», — посчитал он.

Ранее москвич Александр Андриянов создал движение «Migrants lives matter» («Жизни мигрантов важны»). Он также опубликовал ролик, где мужчина встал на колено перед человеком в рабочей куртке и почистил ему обувь.

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