Суд в Харькове арестовал вероятного сообщника террориста из Луцка

Суд в Харькове арестовал на 60 суток предполагаемого сообщника террориста, который захватил автобус с людьми в Луцке, Дмитрия Михайленко, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

«Избрана мера пресечения харьковчанину, что контактировал с лицом, захватившим заложников в Луцке. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей в течение 60 суток с правом внесения залога в размере 175,760 гривен (более $6 тыс)», — заявили в прокуратуре.

По информации правоохранителей, Михайленко согласился сотрудничать со следствием.

Во вторник, 21 июля, вооруженный мужчина захватил автобус с 13 заложниками в украинском Луцке. Президент страны провел переговоры с террористом и согласился выполнить его требование.

Зеленский записал короткое видеообращение, в котором призвал граждан посмотреть фильм «Земляне». После этого злоумышленник отпустил троих заложников. Позднее преступник добровольно сдался полиции. Все заложники были освобождены, никто из них не пострадал.

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