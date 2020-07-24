Карантин для прибывающих вывозными рейсами из-за границы вскоре могут отменить

Власти РФ планируют в скором времени отменить обязательную двухнедельную изоляцию для граждан, которые возвращаются на родину из-за рубежа вывозными рейсами, сообщает ТАСС со ссылкой на слова главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

«Мы рассматриваем сегодня возможность изменения этой нормы. Но для того чтобы оценить все факторы риска, все возможные последствия, нам потребуется какое-то время», — сказала Попова.

Она также выразила надежду, что эпидемиологическая с распространением коронавируса позволит отменить установленную норму уже в ближайшее время.

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров.

Первые два случая коронавируса выявили в России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер президент России объявил нерабочие дни, регионы ввели самоизоляцию. В мире число зараженных достигло 15 млн, умерли больше 600 тыс. человек.

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