В Подмосковье разыскивают пропавшего в лесу олимпийского чемпиона

В Подмосковье полиция уже двое суток разыскивает пропавшего в лесу олимпийского чемпиона по вольной борьбе 1964 года Александра Иваницкого, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«22 июля в окрестностях Рузы ушел в лес за грибами и пропал 82-летний Александр Иваницкий. Ведутся его поиски», — сказал источник.

По его словам, рядом с рекой нашли вещи пропавшего, поэтому прорабатывается версия, что он утонул. В поисках участвуют водолазы и вертолет.

Александр Иваницкий - советский борец вольного стиля, чемпион Олимпийских игр 1964 года в Токио. Иваницкий комментировал открытие и закрытие Олимпиады в Москве 1980 года, работал редактором спортивных программ на Гостелерадио СССР и преподавал журналистику в МГУ.

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