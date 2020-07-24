Мурашко сообщил, что летальность от COVID-19 в России составила 1,62%

Летальность от коронавирусной инфекции в России достигла 1,62%. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, передает РИА «Новости».

По его словам, это один из самых низких показателей в мире.

Глава Минздрава отметил, что в настоящее время в регионах России сохраняются разные ограничения в зависимости от эпидситуации.

Он также добавил, что почти 1,5 млн медиков прошли обучение по оказанию медпомощи пациентам с COVID-19.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

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