Мурашко сообщил, что летальность от COVID-19 в России составила 1,62%
Летальность от коронавирусной инфекции в России достигла 1,62%. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, передает РИА «Новости».
По его словам, это один из самых низких показателей в мире.
Глава Минздрава отметил, что в настоящее время в регионах России сохраняются разные ограничения в зависимости от эпидситуации.
Он также добавил, что почти 1,5 млн медиков прошли обучение по оказанию медпомощи пациентам с COVID-19.
Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.
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