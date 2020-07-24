В Японии арестовали двух медиков по подозрению в проведении эвтаназии пациентке

В Японии арестовали двух врачей по подозрению в проведении эвтаназии пациентке. Об этом сообщил телеканал NHK.

Полиция предполагает, что они могли помочь уйти из жизни женщине с ALS – боковым амиотрофическим склерозом, при котором также начинается паралич и атрофия мышц.

Женщина могла найти медиков в соцсети.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как двое врачей приходят к ней в квартиру, где в последствии и нашли ее умершей.

В больнице при вскрытии трупа обнаружили препараты, которые женщина обычно не употребляла.

По данным агентства, заболевание у умершей выявили 10 лет назад, когда она случайно подвернула ногу. Болезнь все эти году прогрессировала. К моменту смерти она была практически полностью парализована — могла лишь движением глаз указывать на буквы и так общаться с внешним миром.

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