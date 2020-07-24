Крым принял миллион отдыхающих с начала сезона

Крым уже принял первый миллион отдыхающих с начала сезона, сообщил глава республики Сергей Аксенов во «ВКонтакте».

«На сегодня, 24 июля, Крым принял первый миллион отдыхающих. Объем туристического потока беспрецедентный», — написал Аксенов.

Глава отметил, что треть отдыхающих прибыли самолетами, около 5% — поездами, 63,1% — на машине. По его словам, уровень загрузки отелей на Южном побережье достигает 95%, в среднем по полуострову — 70%.

Туристический сезон для отдыхающих из других регионов начался 1 июля, для крымчан — 15 июня.

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