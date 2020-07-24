Депутат Госдумы предложил вернуть графу «национальность» в паспорт

Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил главе Министерства юстиции Константину Чуйченко вернуть в российский паспорт графу о национальности. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, в России «национальный вопрос» долгое время ассоциировался с негативными моментами, которые происходили в последние периоды СССР.

Милонов уверен, что отсутствие упоминаемой графы в паспорте стали считать символом «демократического прорыва из мрака красной деспотии».

При этом он добавил, что спустя годы остаются граждане, которые хотели бы иметь этот пункт в документе.

Парламентарий также считает, что указание национальности в паспорте может говорить об открытости российского общества и победы над националистическими предрассудками.

По его словам, решение о внесении информации о национальности граждане должны принимать добровольно.