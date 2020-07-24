Эксперты рассказали, как выбрать мороженое
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Роскачество советует покупать мороженое, упаковка которого целая и не покрыта кристалликами льда.
«В классическом мороженом (молочном, сливочном и пломбире) категорически запрещено использовать растительные жиры», — говорится в сообщении.
Если продукт состоит только из растительных жиров, то это уже не мороженое, а замороженный десерт.
В составе мороженого допускаются молоко или сливки (больше 40% от общей массы), сливочное масло, сухое молоко, сахар, вкусовые ингредиенты, стабилизатор. Процент жирности влияет на название: до 7,5% — молочное мороженое, от 8% до 11,5% — сливочное, от 12% до 20% — пломбир.
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