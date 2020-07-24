Россия отправила Киргизии реагенты для 50 тысяч исследований на COVID-19

Россия отправила Киргизии реагенты для 50 тыс. исследований на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу правительства республики.

Отмечается, что накануне, 23 июля, вице-премьер Киргизии Аида Исмаилова провела встречу с заместителем директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора профессором Натальей Пшеничной и российскими медиками.

В ходе встречи российская сторона передала министру здравоохранения республики ПЦР-тесты и реагенты на 50 тыс. исследований.

По последним данным, в Киргизии выявлено 31 247 случаев коронавируса. 1211 человек скончались.

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