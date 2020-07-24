Шторм «Ханна» надвигается на Техас
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Тропический шторм «Ханна» приближается к Техасу, сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами.
«Ханна» вызовет сильный штормовой ветер на некоторых участках побережья Техаса, указано в сообщении центра. В этих частях штата объявлено штормовое предупреждение.
Кроме того, шторм вызовет сильные дожди в некоторых районах Луизианы, на юге Техаса и на севере Мексики. Ливни могут привести к паводкам, предупреждают синоптики.
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