Шторм «Ханна» надвигается на Техас

Тропический шторм «Ханна» приближается к Техасу, сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами.

«Ханна» вызовет сильный штормовой ветер на некоторых участках побережья Техаса, указано в сообщении центра. В этих частях штата объявлено штормовое предупреждение.

Кроме того, шторм вызовет сильные дожди в некоторых районах Луизианы, на юге Техаса и на севере Мексики. Ливни могут привести к паводкам, предупреждают синоптики.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Тропический шторм обрушился на побережье США

— В Атлантическом океане сформировался тропический шторм «Гонсало»