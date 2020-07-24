Суд запретил применять силу против журналистов в Портленде

Суд запретил агентам федеральных силовых служб применять силу против журналистов, освещающих беспорядки в американском Портленде. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на решение окружного судьи Майкла Саймона.

«Федеральные агенты в Портленде не могут арестовывать, угрожать арестом или применять силу против журналистов и законных наблюдателей», — заявил судья.

При этом суд отмечает, что заявления о том, что агенты защищают государственную собственность от протестующих, не делают силовые действия против журналистов законными.

Ранее стало известно, что американские полицейские в Портленде атаковали журналистов российского Первого канала. Они разбили камеру и ударили сотрудников съемочной группы.

Российское посольство в США направило в Госдепартамент ноту протеста после этих инцидентов.

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