Коронавирус выявлен у российских моряков в Южной Корее

Как минимум у 32 членов экипажа российского рыболовецкого судна, пришвартованного в Пусане, выявлен коронавирус нового типа. Об этом сообщает южнокорейское агентство «Ренхап».

По последней информации, из 94 моряков, находящихся на судне, 64 человека получили отрицательный результат теста на коронавирус.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Всего в мире число зараженных превышает 15 млн, за все время от коронавируса умерли более 600 тыс. человек.

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