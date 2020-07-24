Закон об упрощенном получении гражданства России вступил в силу
Федеральный закон об упрощенной процедуре получения российского гражданства вступил в силу. Документ был подписан президентом России Владимиром Путиным 24 апреля текущего года.
«Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении девяноста дней после дня его официального опубликования», — указано в тексте документа.
Закон исключает требование об обязательном отказе соискателя российского гражданства от гражданства другой страны, а также сокращает сроки проживания в России для получения гражданства.
Кроме того, граждане Молдавии, Украины, Белоруссии и Казахстана могут подать заявление на российское гражданства без соблюдения обязательного срока проживания в России, если у них есть вид на жительство.
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