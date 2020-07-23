Москва готова помочь Зеленскому расшифровать Минские соглашения

В МИД России выразили готовность помочь президенту Украины Владимиру Зеленскому расшифровать каждый пункт Минских соглашений, если Киев действительно не понимает текст документа. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE».

«Считаю, что, когда человек признается, что он не понимает, что написано в договоре, мы можем только ему, посочувствовать и поблагодарить за откровенность», — отметила дипломат.

Также она подчеркнула, что теперь неясность по поводу медленного выполнения Украиной пунктов соглашений стала ясна: «просто он не понимал, что там написано».

МИД РФ готовы может помочь президенту Украины вопросе расшифровки. На уточнение ведущего о небольшом объеме текста соглашений Захарова сказала: «Они же дети».

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