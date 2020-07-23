В мире за сутки коронавирусом заразились 247 тысяч человек, превысив 15,01 миллиона, пишет ВОЗ.

Как сообщает организация, в мире заболели 15 012 731, умерли 619 150 человек.

На первом месте по распространению вируса находится Северная и Южная Америка (7 948 513 заражений и 317 962 смерти), на втором — Европа (3 147 860 заражений и 208 970 смертей), на третьем — Юго-Восточная Азия (1 571 317 заражений и 37 203 смерти).

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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