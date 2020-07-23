Суд США отказался публиковать записи переводчика со встречи Трампа и Путина

Американский суд решил не давать согласие на обнародование записей американского переводчика на встрече президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина в 2017 году, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на решение суда.

Суд просили разрешить рассекретить трехлетние записи, сделанные во время встречи глав государства на полях саммита G-20 в Гамбург. Тогда газета Washington Post утверждала, что Трамп даже отобрал конспект встречи у переводчика.

Судья Тревор Макфадден заявил, что данные переводчика не имеют статуса федеральных документов. В связи с этим две неправительственные организации не могут получить к ним доступ.

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