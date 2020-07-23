На Филиппинах военный вертолет потерпел крушение
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На Филиппинах в провинции Исабела военный самолет, на борту которого находились пять человек, потерпел крушение, сообщает телеканал CNN Philippines со ссылкой на управление гражданской авиации.
Крушение произошло в 19.10 (14.10 мск), когда вертолет взлетал. На борту находились два пилота, два члена экипажа и пассажир.
Как сообщила полиция, спасатели нашли два тела, один раненый находится в больнице, еще двое пропали без вести.
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