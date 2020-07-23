Кадыров рассказал о запечатленных с ним на фотографии пулеметах

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о принадлежности пулеметов на его недавней фотографии, вызвавшей шквал интереса у публики.

Кадыров написал во «ВКонтакте», что знает об интересе людей, которые задавались вопросом о законности хранения пулеметов. По его словам, это оружие законно и принадлежит Росгвардии.

«Это оружие Росгвардии, хранится согласно всем требованиям инструкции», — добавил чеченский лидер.

Кроме того, снимок, как утверждает Кадыров, был сделан во время одной из проверок.

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