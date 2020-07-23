Москва ответила на обвинения в причастности к краже хакерами данных о вакцине

В МИД России отвергают обвинения в причастности РФ к хакерским атакам в отношении разработок вакцин от коронавируса, передает РИА «Новости».

По мнению официального представителя российского ведомства Марии Захаровой, такие заявления о причастности России к хакерским атакам являются вбросами и абсурдом.

Мы решительно отвергаем очередной абсурдный медийный вброс наших англосаксонских друзей», — ответила Захарова.

Она отметила, что эти обвинения «не имеют никакого отношения» к российским государственным структурам. Дипломат считает, что это «очередная русофобская атака».

Ранее Центр безопасности коммуникаций Канады, Агентство национальной безопасности США и британский Центр кибербезопасности сделали заявление, согласно которому в 2020 году Россия предпринимала несколько хакерских атак на различные учреждения США, Канады и Великобритании.

Спецслужбы утверждают, что Россия предпринимала хакерскую атаку с целью похитить данные о разработке вакцины от COVID-19. В Кремле назвали обвинения голословными.

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