Собянин заявил, что Москва почти вернулась к докоронавирусным показателям

Москва почти вернулась к докоронавирусным показателям, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

«Можно сказать, что город в своем движении, в своей динамике восстановил все объемы. Это значит и активность бизнеса, и активность различных сфер услуг и предприятий», — сказал Собянин.

Он отметил, что объем транспортного трафика достиг 90% по сравнению с прошлым годом.

Всего в Москве коронавирусом заразились почти 236 тысяч, выздоровели 173 тысячи, погибли 4,3 тысячи человек.

Первые два случая коронавируса выявили в России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер президент России объявил нерабочие дни, регионы ввели самоизоляцию, границы закрылись. В мире число зараженных достигло 15 млн, умерли больше 600 тысяч человек.

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