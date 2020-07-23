Собянин заявил, что Москва почти вернулась к докоронавирусным показателям
Москва почти вернулась к докоронавирусным показателям, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
«Можно сказать, что город в своем движении, в своей динамике восстановил все объемы. Это значит и активность бизнеса, и активность различных сфер услуг и предприятий», — сказал Собянин.
Он отметил, что объем транспортного трафика достиг 90% по сравнению с прошлым годом.
Всего в Москве коронавирусом заразились почти 236 тысяч, выздоровели 173 тысячи, погибли 4,3 тысячи человек.
Первые два случая коронавируса выявили в России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер президент России объявил нерабочие дни, регионы ввели самоизоляцию, границы закрылись. В мире число зараженных достигло 15 млн, умерли больше 600 тысяч человек.
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