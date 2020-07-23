СМИ: взявший заложника в Полтаве преступник бросил машину и сбежал

Взявший в заложники полицейского из Полтавы освободил его, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные портала «Общественное» .

По данным источника, в настоящий момент преступник бросил машину в лесу и сбежал.

Освобожденный заложник не пострадал.

Ранее 23 июля в украинской Полтаве мужчина с гранатой взял в заложники полицейского, но согласился поменять удерживаемого на начальника управления уголовного розыска главного управления нацполиции Полтавской области Виталия Шияна. После этого мужчина на автомобиле направился в сторону Киева.

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