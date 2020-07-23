Жителя Волгограда осудили на 17,5 года колонии за педофилию

Волгоградский областной суд приговорил жителя Волгограда к 17,5 года колонии строгого режима за педофилию, он обвиняется в надругательстве над тремя девочками. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на старшего помощника руководителя управления Следственного комитета по Волгоградской области Наталию Рудник.

Отмечается, что ранее мужчина уже был судим за аналогичное преступление и отсидел в тюрьме 12 лет.

По данным ведомства, 60-летний обвиняемый в мае и августе 2019 года познакомился со своими жертвами, представился одной почтальоном, другой — врачом. Одно преступление злоумышленник совершил в квартире ребенка.

Следователям удалось установить его причастность к насилию в отношении трех девочек в возрасте 7, 9 и 12 лет.

В четверг, 23 июля, суд признал его виновным по статьям «насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста...», а также «незаконное проникновение в жилище».

Он будет отбывать 17,5 года в колонии строгого режима.

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