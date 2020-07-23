Офис российской политической партии обнаружили в трансформаторной будке

Офис политической организации «Народ против коррупции» оказался по адресу трансформаторной будки. Об этом сообщает «Собеседник».

Партия была зарегистрирована в 2014 году, недавно ее председателем стал предприниматель Роман Путин – сын двоюродного брата президента России Владимира Путина.

На официальном сайте организации граждан призывают вступить в партию. Для этого необходимо принести заполненные анкеты в отделение. Однако по юридическому адресу московского отделения и всей организации расположена низкая кирпичная постройка с глухими металлическими дверями. Из стен к соседним домам протянуты высоковольтные провода.

Отмечается, что по данному адресу также принимается корреспонденция. Оставить документы можно в дверной щели.

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