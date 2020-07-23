ФСБ задержала группу исламистов в трех регионах России
ФСБ совместно с сотрудниками МВД и Росгвардии задержала 22 человека — участников запрещенной на территории РФ террористической организации «Исламское движение Узбекистана» (организация запрещена в России). Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ЦОС ФСБ РФ.
Отмечается, что исламисты были задержаны в Москве, Новосибирске и Красноярском крае.
В результате оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что злоумышленники призывали к совершению преступлений террористического характера, проводили вербовку, переправляли рекрутов в зоны боевых действий, а также финансировали деятельность террористов в Сирии.
При задержании у них были изъяты запрещенная религиозная литература, пропагандистские видеоматериалы боевиков, а также поддельные паспорта.
В настоящее время следствие продолжается.
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