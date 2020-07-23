На Урале задержан политолог Федор Крашенинников

Адвокат Алексей Бушмаков заявил, что в Екатеринбурге задержан политолог Федор Крашенинников. Об этом сообщает «Интерфакс».

Предположительно, журналисту вменяют оскорбление власти в интернете.

Бушмаков отстаивает интересы Крашенинникова и уточнил, что находится в полицейском автомобиле вместе с ним.

Ранее по решению Ленинского районного суда Екатеринбурга Крашенинникову выписали штраф по административному делу о неуважении к власти.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Уральскому политологу выписали штраф за неуважение к власти