На Урале задержан политолог Федор Крашенинников
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Адвокат Алексей Бушмаков заявил, что в Екатеринбурге задержан политолог Федор Крашенинников. Об этом сообщает «Интерфакс».
Предположительно, журналисту вменяют оскорбление власти в интернете.
Бушмаков отстаивает интересы Крашенинникова и уточнил, что находится в полицейском автомобиле вместе с ним.
Ранее по решению Ленинского районного суда Екатеринбурга Крашенинникову выписали штраф по административному делу о неуважении к власти.
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