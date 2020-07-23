СК подтвердил отсутствие двойного гражданства у Мизулиной

Следственный комитет подтвердил, что у российского сенатора Елены Мизулиной нет двойного гражданства. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу парламентария.

Отмечается, что в настоящее время проводятся процессуальные действия в целях установления обстоятельств распространения этой недостоверной информации и лиц, причастных к публикации этих сведений.

В апреле в сети появились публикации, которые указывали на наличие у Мизулиной вида на жительство в Бельгии.

Сама сенатор заявила, что у нее нет и никогда не было гражданства, вида на жительство или имущества за рубежом. Она отметила, что подобные лживые сведения ставят под удар не только ее репутацию, но и репутацию всего российского парламента.

Впоследствии парламентарий направила запрос в генеральную прокуратуру с просьбой провести проверку относительно фейковых публикаций, которые появились в Telegram-канале «Небожена» и ряде других СМИ.

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