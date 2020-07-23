В Карелии вернули часть связанных с коронавирусом мер
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Глава Карелии Артур Парфенчиков заявил, что в республике ужесточают ограничения по численности массовых мероприятий, поскольку в регионе нет устойчивого снижения новых случаев COVID-19. Об этом сообщает «Интерфакс».
Теперь допустимое количество человек на мероприятии равно 20, в то время как до этого оно составляло 50.
Кроме того, все приезжающие из-за границы в Карелию граждане вновь должны соблюдать двухнедельный карантин и будут находиться под медицинским наблюдением.
Также режим самоизоляции для работающих пенсионеров старше 65 лет продлен до 9 августа. Его предполагалось снять 26 июля.
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