Мужчина с гранатой захватил заложника в Полтаве

В украинской Полтаве мужчина с гранатой согласился поменять удерживаемого полицейского на начальника управления уголовного розыска главного управления национальной полиции Полтавской области Виталия Шияна. Об этом сообщает в Telegram департамент уголовного розыска Украины.

Злоумышленник направился на выезд из города с Шияном в автомобиле, предоставленном полицией по его требованию.

«Двадцать третьего июля в 9.00 утра на улице Остапа Вишни у здания административного суда во время задержания работниками полиции угонщика последний достал гранату РГД-5, которую угрожал взорвать», — рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что мужчина, которого пытались задержать за угон автомобиля в Полтаве, угрожает взорвать гранату.

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