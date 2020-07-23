В Москве коронавирус выявили еще у 608 человек

В Москве выявили 608 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает столичный оперштаб по коронавирусу в Telegram-канале.

Всего в столице зафиксировали 235 971 случай коронавируса, выздоровели 173 392 человека, умерли 4 364.

Отмечается, что среднесуточный темп прироста новых случаев COVID-19 остается отрицательным.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

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