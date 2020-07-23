Двое жителей Приморья предстанут перед судом за продажу самодельного оружия

Двое жителей Октябрьского района предстанут перед судом в Приморье за продажу самодельного оружия и боеприпасов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на прокуратуру региона.

По данным следствия, мужчины сговорились о продаже «кустарного» оружия в 2019 году. Один из них покупал огнестрельное оружие и передавал его своему «партнеру» для дальнейшей реализации в Октябрьском районе.

Незаконный умысел пересекли сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю.

У подозреваемых изъяли два карабина, ружье, револьвер, винтовку и более 400 единиц патронов различного калибра.

В отношении мужчин возбуждены уголовные дела по ч. 1, 2 ст. 222 УК РФ и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ.

Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд региона.

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