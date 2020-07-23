На Чукотке горит более 3 тысяч гектаров леса

На Чукотке действуют два лесных пожара общей площадью более 3 тыс. га. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на краевое правительство.

Отмечается, что возгорания происходят в Билибинском районе. Они были обнаружены с помощью информационной системы дистанционного мониторинга Рослесхоза.

«Горит 3,1 тыс. га леса, угрозы ближайшему населенному пункту - селу Анюйск – нет», — уточнили в местном правительстве.

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