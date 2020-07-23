В России предложили запретить брать кредиты через приложения

Глава общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов предложил российскому Центробанку запретить оформление кредитов через банковские мобильные приложения. Об этом пишет RT, ссылаясь на письмо Курдесова на имя главы Банка России Эльвиры Набиуллиной.

Курдесов выразил мнение, что в последнее время участились случаи, когда злоумышленники получают доступ к мобильным телефонам своих жертв, оформляют через них кредиты, а затем обналичивают полученные средства.

Мошенники всегда действуют по одной отработанной схеме, подчеркнул Курдесов.

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