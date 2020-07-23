В Москве в четверг будет облачная погода и до +20°C

В четверг, 23 июля, в Москве будет облачная погода с прояснениями, небольшой дождь и температура до +20°C, сообщили в Гидрометцентре.

Днем температура воздуха будет варьироваться от +18°C до +20°C. Ветер будет западных направлений, 5-10 м/с.

Вечером температура опустится до +10°C.

Давление составит 743 мм рт.ст.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.

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