В Москве в четверг будет облачная погода и до +20°C
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В четверг, 23 июля, в Москве будет облачная погода с прояснениями, небольшой дождь и температура до +20°C, сообщили в Гидрометцентре.
Днем температура воздуха будет варьироваться от +18°C до +20°C. Ветер будет западных направлений, 5-10 м/с.
Вечером температура опустится до +10°C.
Давление составит 743 мм рт.ст.
С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.
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