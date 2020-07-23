В Приморье отмечают рост числа бессимптомных случаев коронавируса

В Приморье зафиксирован рост числа бессимптомных случаев протекания COVID-19, распространение преобладает среди офисных работников. Об этом сообщает правительство региона.

«Увеличилось количество бессимптомных случаев заболевания, что особенно тревожно, так как эти люди продолжают ходить на работы, находиться в общественных местах и, сами того не зная, распространяют вирус», — сообщила замглавы санитарного врача Приморья Светлана Морозова, чьи слова приводятся в сообщении.

По ее данным, за сутки в Приморье выявлено 110 новых случаев COVID-19, один человек скончался.

Морозова отметила, что COVID-19 распространяется в основном среди людей от 30 до 50 лет, при этом заболевание преобладает в среде офисных работников. В Приморском крае с начала пандемии зафиксировано свыше 5 тыс. случаев коронавируса.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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