Скончался митрополит Владимирский Евлогий

Скончался митрополит Евлогий, почти 30 лет возглавлявший Владимирскую епархию. Об этом говорится в Telegram-канале епископа Саавы.

«Скончался находившийся на покое митрополит Евлогий (Смирнов)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что митрополит скончался 22 июля.

Евлогий был наместником Данилова монастыря в годы его открытия, а также наместником монастыря Оптина, также в годы открытия.

Митрополит Евлогий родился 13 января 1937 года в Кемерово.

27 октября 1990 года постановлением святейшего патриарха Алексия II и Священного Синода был определен епископом Владимирским и Суздальским.

В декабре 2018 года решением Священного Синода митрополит был почислен на покой с выражением благодарности.